Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm, małych i średnich firm – wsparcie dla 45 branż

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami na temat Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Kiedy i gdzie będzie można ubiegać się o wsparcie

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż, które odnotowały minimum 30% spadek obrotów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, będą mogły ubiegać się o subwencje od 15 stycznia 2021 roku. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 roku przez system bankowości elektronicznej – podobnie jak w ramach Tarczy PFR 1.0.

Sprawdź, w których bankach będzie można złożyć wniosek w ramach Tarczy PFR 2.0.

Jeśli interesuje cię wsparcie dużych przedsiębiorców, przeczytaj więcej o subwencji PFR dla dużych firm.

Pamiętaj! Szczegółowa informacja o prawach i obowiązkach przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie będzie zawarta w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji przygotowanych przez Polski Fundusz Rozwoju. Informacje o zasadach przyznawania wsparcia i bankach współpracujących z PFR będą udostępnione na stronie PFR najpóźniej 14 stycznia 2021 roku.

Najważniejsze warunki przyznawania wsparcia

Aby uzyskać wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy:

muszą prowadzić działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 roku oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (w dniu złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji)

oraz (w dniu złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji) muszą prowadzić działalność w jednym lub więcej ze wskazanych kodów PKD w trzech datach, czyli: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku i w dniu składania wniosku o subwencję

w trzech datach, czyli: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku i w dniu składania wniosku o subwencję muszą odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów : od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

:

Ważne! Na potrzeby obliczenia spadku obrotów będzie brana pod uwagę całość obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w porównywanych okresach, a nie tylko obroty z działalności w ramach wybranych 45 kodów PKD.

nie mogą posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 roku lub na 31 grudnia 2020 roku, lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym nie będą uznawane za zaległość:

na 31 grudnia 2019 roku lub na 31 grudnia 2020 roku, lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym nie będą uznawane za zaległość: rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne na raty lub jej odroczenie

zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej

złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz antykryzysowych.

W przypadku mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz mających obroty lub sumę bilansową poniżej 2 mln euro: