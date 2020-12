Tarcza finansowa dla MŚP 2.0

23 grudnia 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program dla firm, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Na program składa się pomoc w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet programu wynosi 13 mld zł (ok. 2,91 mld EUR), z czego 6,5 mld zł ma być przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw i 6,5 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Możliwe jest przesunięcie do 20% środków pomiędzy dwoma formami wsparcia przy zachowania budżetu 13 mld zł.