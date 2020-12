Tarcza branżowa już w Dzienniku Ustaw

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę - to główne rozwiązania - przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej.