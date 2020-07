Tarcza antykryzysowa 4.0: Wakacje kredytowe nie dla wszystkich

W ramach wakacji kredytowych dajemy prawo do zawieszenia na okres do trzech miesięcy wykonania umowy kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy - Prawo bankowe, zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł naliczać ani pobierać odsetek, ani żadnych innych opłat, z wyjątkiem tych z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu. Nowe przepisy dotyczyć będą osób najbardziej potrzebujących, czyli takich, które po dniu 13 marca 2020 r. straciły pracę lub inne główne źródło dochodu - wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju.

Interpelacja nr 7131 do ministra rozwoju w sprawie wakacji kredytowych

Szanowna Pani Minister!

Wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych miałoby być dużym odciążeniem dla kredytobiorców, którzy w związku z pandemią koronawirusa niejednokrotnie utracili dochody. Niestety szumnie zapowiadane rozwiązania okazały się nie być tak atrakcyjne, jak początkowo zapowiadano.

Stosując obecnie dostępne możliwości prawne, kredytobiorcy mogą skorzystać z odroczenia spłaty rat, niestety jednocześnie czas spłaty nie zostaje wydłużony. W efekcie kolejne raty są wyższe, a odroczone raty kapitałowe lub kapitałowo-odsetkowe doliczane są do rat pozostałych do spłaty. Niejednokrotnie konieczne jest spłacanie odsetek, które zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców są bardzo wysokie. W sytuacji, kiedy bank umożliwił niespłacanie zarówno raty odsetkowej, jak i kapitałowej, odroczone odsetki powiększają dług do spłaty, a w efekcie konieczne będzie zapłacenie kolejnych odsetek.

W świetle przedstawionych informacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania: