Sztuczna inteligencja. Wyzwania i perspektywy rozwoju w polskim środowisku pracy

Sztuczna inteligencja i obawy z nią związane są najbardziej widoczne wśród pracowników, którzy do tej pory nie korzystali z jej funkcjonalności – tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu portalu pracuj.pl. W sektorach takich jak marketing, public relations (PR) czy zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), gdzie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są już wykorzystywane na co dzień, obserwuje się pozytywny stosunek do możliwości, jakie oferuje.