Szkolenie członków samorządu zawodowego bez PIT

Organy podatkowe kwalifikowały uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy do przychodu podatnika - członka tego samorządu. Stanowisko to nie było podzielane w orzeczeniach sądów administracyjnych. W interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej uwzględniono pogląd prezentowany w wyrokach sądów administracyjnych. W rezultacie, zapewnienie przez samorząd zawodowy nieodpłatnego szkolenia członkowi tego samorządu, nie stanowi dla niego przychodu w rozumieniu ustawy PIT. To korzystne stanowisko będzie miało znaczenie np. dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, przedstawicieli zawodów prawniczych i innych, którym samorządy zawodowe zapewniają tego rodzaju świadczenia.