Świadczenie wspierające czy świadczenie pielęgnacyjne. Co wybrać?

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, które mają opiekuna prawnego (którego sąd rodzinny wyznacza w przypadku całkowitego ubezwłasnowolnienia osoby), decyzję o tym czy ubiegać się o świadczenie wspierające podejmie tenże opiekun prawny. Zatem w sytuacji, gdy opiekun prawny osoby z niepełnosprawnościami jest jednocześnie opiekunem pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad nią, to do jego decyzji należy to, czy pozostać na świadczeniu pielęgnacyjnym dla siebie czy ubiegać się w imieniu osoby z niepełnosprawnościami o świadczenie wspierające dla niej - świadczenie którym de facto i tak będzie zarządzał tenże opiekun prawny.