Świadczenie uzupełniające "Mama 4+". Lepiej nie pracować?

Od marca 2019 r. wypłacane jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające nazywane „Mama 4+”. Świadczenie to może być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej 4 dzieci oraz zrezygnowała z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęła ze względu na wychowywanie dzieci. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury. Gdy pobierana emerytura lub renta jest równa lub wyższa od najniższej emerytury, to świadczenie nie jest wypłacane.

Interpelacja nr 294 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego "Mama 4+"

Pani Minister!

Od marca 2019 r. wypłacane jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające nazywane „Mama 4+”.

Świadczenie to może być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej 4 dzieci oraz zrezygnowała z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęła ze względu na wychowywanie dzieci, po osiągnięciu przez nią wieku 60 lat albo ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę, lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat, w przypadku, gdy nie posiada on dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury. Gdy pobierana emerytura lub renta jest równa lub wyższa od najniższej emerytury, to świadczenie nie jest wypłacane.

Zwracają się do mnie kobiety, które są matkami co najmniej 4 dzieci, wychowywały je i jednocześnie pracowały, mają świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Wychowując dzieci wykonywały działalność zarobkową, oczekują obecnie co najmniej dodatku do emerytury, którą otrzymały, pracując.

Zwracam się do Pani Minister z pytaniami:

Czy znane są oczekiwania mam, które urodziły co najmniej 4 dzieci i jednocześnie pracowały? Czy jest rozważane wypłacanie dodatku do emerytury dla tych mam, w wysokości np. 100 zł za każde wychowane dziecko? Jaki byłby to koszt dla budżetu państwa w skali roku? Ile osób ma wypłacane obecnie to świadczenie? Jakie środki były przeznaczone na wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w pierwszym półroczu 2023 roku?

Posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek

19 grudnia 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 294 w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego "Mama 4+"

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację znak: K10INT294 pani poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego „Mama 4+”, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Odnosząc się do pierwszego z pytań pragnę na wstępie zauważyć, że przewidziane w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1051) świadczenie jest specjalnym świadczeniem nieskładkowym, finansowanym z budżetu państwa. Prawo do ubiegania s...