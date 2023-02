Świadczenie usług za granicą a limit zwolnienia podmiotowego z VAT

W wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że jest osobą fizyczną, prowadzącą w Polsce (począwszy od 1 kwietnia 2016 r.) działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych pomocniczych. Wykonywane usługi budowlane pomocnicze świadczone są w Belgii i w Polsce. Nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż ze względu na wysokość przychodów ze sprzedaży korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT do limitu 200 000 zł. Zarówno w poprzednich latach podatkowych, jak w bieżącym roku obrotowym (do dnia wniesienia niniejszego Wniosku), sprzedaż krajowa nie przekroczyła limitu zwolnienia podmiotowego. Zagraniczny nabywca usług przedsiębiorcy to podmiot posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Belgii. Przedsiębiorca nie wykonuje w Belgii usług na rzecz żadnego polskiego przedsiębiorcy (tj. spółki z siedzibą w Polsce świadczącej usługi w Belgii). Wykonuje w Polsce usługi na rzecz polskich kontrahentów na znacznie mniejszą skalę niż za granicą (w Belgii). Wartość usług świadczonych w Polsce stanowi ok. 25% obrotów, natomiast w Belgii - ok. 75% obrotów.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy powinien wliczyć do limitu/ująć w limicie 200 000 zł (pozwalającym na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT) wartość usług świadczonych w Belgii, a w razie przekroczenia ww. limitu zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Jego zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie, zostały zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług w rozdziale 3 działu V „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”.

Według art. 28e ustawy miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Należy zauw...