Świadczenie usług elektronicznych a rozliczenie VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług usługami elektronicznymi są usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Należą do nich usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których wykonanie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii cyfrowej jest niemożliwe.

Są to m.in. dostawy produktów w formie cyfrowej oraz ich modyfikacja, tworzenie i obsługa witryn lub stron internetowych, usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane drogą internetową, przez sieć elektroniczną w odpowiedzi na dane wprowadzone przez usługobiorcę, odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej, pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji.

Co do zasady – zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT – obowiązek podatkowy w stosunku do usług powstaje z chwilą ich wykonania. Do usług elektronicznych zastosowanie ma również ogólna zasada, iż o powstaniu obowiązku podatkowego decyduje data świadczenia usługi. Pamiętać trzeba o zapisie art. 19 ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje przed wykonaniem usługi o ile płatność otrzymana przed tym faktem może zostać potraktowana jako zaliczka na poczet danej usługi.

Miejsce świadczenia usługi

W przypadku usługi bardzo istotne jest prawidłowe ustalenie miejsca jej świadczenia. W myśl art. 28k ust. 1 ww. ustawy miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu. Takie uregulowanie powoduje, iż nie ma żadnego problemu z opodatkowaniem usługi elektronicznej jeżeli jest ona świadczona na rzecz konsumenta z Polski. Usługa podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach ustawy o VAT. Specyfiką usług elektronicznych jest jednak możliwość łatwego ich świadczenia bez względu na granice państwowe. Zgodnie z przytoczonym przepisem w przypadku wykonywania usługi elektronicznej na rzecz konsumenta z kraju innego niż Polska usługodawca powinien zarejestrować się dla celów VAT w kraju zamieszkania konsumenta usługi i rozliczać VAT na zasadach obowiązujących w tym państwie.

Przykład

Dystrybuowane przez przedsiębiorcę gry komputerowe mogą w Internecie nabywać konsumenci z całego świata. Biorąc pod uwagę zapis art. 28k ustawy o VAT powinien zarejestrować się do VAT w każdym z państw, w którym zamieszkują nabywcy i w nich rozliczać VAT.

To rozwiązanie kłopotliwe i ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej. Tym bardziej niewygodne gdyż oprócz konieczności rejestracji do VAT w kraju konsumenta pociąga obowiązek rozliczania VAT w każdym pańs...