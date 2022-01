Świadczenie Mama4+ nie dla pracujących matek

Obecnie na mocy ustawy z 2016 r. rodzicielskie świadczenie uzupełniające w wysokości najniższej emerytury przysługuje wyłącznie kobietom, które urodziły minimum czwórkę dzieci, ale nie pracowały. Pod koniec 2021 r. pobierało je około 73 tys. osób. Ten stan rzeczy jest jednak wyrazem niesprawiedliwości społecznej wobec kobiet, które pracowały zawodowo, wychowując co najmniej czwórkę dzieci, a dziś otrzymują z reguły najniższe emerytury. Czy resort podwyższy emerytury kobietom, które pracowały, regularnie płaciły składki i jednocześnie wychowywały co najmniej czworo dzieci? - pyta posłanka Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 29318 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie rozszerzenia rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego "Mama+" o dodatki do emerytur dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, świadcząc jednocześnie pracę

Szanowna Pani Minister,

działając na podstawie art. 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się z interpelacją o rozszerzenie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama+ o dodatki do emerytur dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci, świadcząc jednocześnie pracę.

Obecnie na mocy ustawy z 2016 r. rodzicielskie świadczenie uzupełniające w wysokości najniższej emerytury przysługuje wyłącznie kobietom, które urodziły minimum czwórkę dzieci, ale nie pracowały. Pod koniec 2021 r. pobierało je około 73 tys. osób. Ten stan rzeczy jest jednak wyrazem niesprawiedliwości społecznej wobec kobiet, które pracowały zawodowo, wychowując co najmniej czwórkę dzieci, a dziś otrzymują z reguły najniższe emerytury. Wnioskuję zatem o przyznanie im również rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, w przykładowej wysokości połowy najniższej emerytury.

Niniejszym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy kierowany przez Panią resort wystąpi z inicjatywą podwyższenia emerytur kobietom, które pracowały, regularnie płaciły składki i jednocześnie wychowywały co najmniej czworo dzieci? Czy w budżecie MRiPS na 2022 r. są zarezerwowane pieniądze na ten cel?

Posłanka Urszula Pasławska

13 grudnia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 29318 w sprawie rozszerzenia rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego "Mama+" o dodatki do emerytur dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, świadcząc jednocześnie pracę

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Posła na Sejm RP Pani Urszuli Pasławskiej nr 29318, w sprawie rozszerzenia rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (Mama 4+) o dodatki do emerytur dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, świadcząc jednocześnie pracę, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień:

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przewidziane w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r. poz. 419) ...