Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną o 100 proc.

Maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma wzrosnąć o 100 proc., czyli z 500 zł do 1000 zł miesięcznie – wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Podwyższone świadczenia mają mieć zastosowanie już przy ustalaniu prawa do świadczeń na okresy przypadające po 30 września 2024 r.