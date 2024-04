Stosowanie ulgi na złe długi przez podatnika ryczałtu

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się przedsiębiorczyni, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu i usług gastronomicznych. Zatory płatnicze dotyczą rozliczenia najmu, który zakończył się w maju 2023 r. Dłużnik zalega z zapłatą wynikającą z faktur. Od terminu zapłaty upłynęło 90 dni. Dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego ani likwidacyjnego. Jego wykreślenie z CEiDG nastąpiło 23 października 2023 r. Wierzytelność nie została uregulowana ani zbyta. Dłużnik w momencie zawarcia transakcji był przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Transakcja zawarta przez przedsiębiorczynię i dłużnika była transakcją handlową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom i została zawarta w ramach działalności oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zobowiązanie dłużnika, o którym mowa we wniosku, stanowi świadczenie pieniężne w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. Wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego została przez przedsiębiorczynię zaliczona do przychodów należnych. Dłużnik nie jest podmiotem powiązanym. Od dat wystawienia faktur nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono faktury. Wierzytelności nie zostały przez przedsiębiorczynię zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W związku z powyższym przedsiębiorczyni zapytała, czy nadwyżka zatorów płatniczych wynikających z faktur z 2022 r. ponad przychód osiągnięty w 2023 r. z tytułu usługi najmu objętej 8,5 % podlega potrąceniu z przychodu osiągniętego w 2023 r. z tytułu usług gastronomicznych objętych stawką 3% w zeznaniu rocznym za 2023 zgodnie z art. 11 ust. 3 oraz ust. 13a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody wymienione w art. 6 ust. 1, pomniejszone o dokonane na podstawie ust. 1, 1a, 2 i 3a odliczenia: