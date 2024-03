Stawka ryczałtu: Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie

Zakres wykonanych usług przedsiębiorcy to „Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie” (PKWiU: 63.11.20.0). W praktyce działalność obejmuje świadczenie usług polegających na udostępnianiu powierzchni reklamowych w aplikacji mobilnej o charakterze użytkowym przeznaczonym na urządzenia mobilne. Udostępnia powierzchnię ekranową, która używana jest do wyświetlenia reklam internetowych. Czy przedsiębiorca może do ww. usług stosować stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?