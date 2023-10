Stawka amortyzacyjna dla samochodów specjalnych

Z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że w pozycji 7 w ramach rodzaju 743, któremu odpowiada stawka amortyzacyjna 14%, wymieniono samochody specjalne. Natomiast, w świetle KŚT, do rodzaju 743 należą m.in. pojazdy samochodowe, które ze względu na swoją konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób, takie jak: betoniarki samochodowe, pojazdy przepompowujące beton. Zatem, dla betoniarki samochodowej należy zastosować 14% stawkę amortyzacyjną.