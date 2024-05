Stara kasa fiskalna w nowej działalności

Ze względu na to, że w nowo otwartej jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie posługiwał się tym samym numerem NIP należy przyjąć, że może on korzystać z posiadanych urządzeń fiskalnych do ewidencjonowania sprzedaży w ramach prowadzenia tej działalności, pomimo faktu, że została ona na skutek przekształcenia, zamknięta i natychmiast ponownie otwarta - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.