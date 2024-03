Środki pieniężne otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej a składka zdrowotna

Wnioskodawca we wniosku o interpretację wskazał, że jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik dwóch spółek cywilnych. Z dniem 31 grudnia 2023 r. wystąpił z pierwszej spółki cywilnej. Nadal będzie prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej jako wspólnik drugiej spółki cywilnej. W prowadzonej działalności zarówno w pierwszej jak i w drugiej spółki cywilnej stosuje opodatkowanie w formie podatku liniowego. Wnioskodawca wskazał również, że otrzyma środki pieniężne w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej, które stanowią przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym jako Wnioskodawca miał wątpliwości, czy jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne z dochodu (środków pieniężnych) otrzymanych tytułem naliczenia po jego wystąpieniu ze spółki, czy jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - wspólnik spółki cywilnej wpisany do CEIDG będzie zobowiązany do naliczenia i zapłacenia składki zdrowotnej z tytułu uzyskanych środków pieniężnych po wystąpieniu ze spółki cywilnej, a jeżeli taki obowiązek zaistnieje to czy rozliczenie składki zdrowotnej należy dokonać w rozliczeniu miesięcznym czy rocznym (środki pieniężne zgodnie z umową zostaną wypłacone w 2 ratach do 31 stycznia 2024 r. j 31 stycznia 2025 r.) i jaki dochód będzie podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej.

Wnioskodawca uważa, że jest zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne wyłącznie od dochodów z tej działalności rozliczonej w oparciu o PKPiR. Natomiast otrzymane w 2024 i 2025 roku jako byłemu wspólnikowi środki pieniężne z tytułu wystąpienia ze spółki 31 grudnia 2023 r. powinny być wyłączone z podstawy na ubezpieczenie zdrowotne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. ustawy w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 tej ustawy ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

W myśl art. 81 ust. 2 oraz ust. 2c ww. ustawy roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 ...