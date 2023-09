Sprzedaż za pomocą biletomatu bez kasy fiskalnej

Dokonując sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów można korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 40 załącznika do tego rozporządzenia.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która zajmuje się przewozami pasażerskimi miejskimi i podmiejskimi w samochodowej komunikacji - działalność przeważająca wg PKD to: 49.31.Z - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski. Opłaty za te usługi spółka zamierza pobierać przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w innej formie (bezgotówkowej), i z posiadanych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Sprzedawane bilety w kasach konduktorskich (stacjonarnych) oraz w autobusach są sprzedawane w trybie kas fiskalnych.

Spółka chciała wiedzieć, czy dokonując sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów, jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej zgodnie z § 2 ust. 1 w związku poz. 40 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2022 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. czynności wymienione w załączniku do rozporzą...