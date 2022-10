Sprzedaż towarów handlowych w czasie zawieszenia a składki ZUS

We wniosku o interpretację przedsiębiorca poinformował, że prowadzi działalność gospodarczą od roku 2001. Przeważającym zakresem wykonywanej działalności są usługi budowlane. W okresie zimowym na indywidualne zamówienia dodatkowo przetwarza drewno bukowe z klocka poddając je manipulacji poprzez cięcie, łupanie, pakowanie i suszenie. W procesie produkcji powstaje: fryza, kantówka i drewno kominkowe. Do czerwca 2022 r. formą opodatkowania prowadzonej działalności był podatek według stawki liniowej, ale po ostatnich zmianach w Polskim Ładzie 2.0 przedsiębiorca skorzysta z możliwości zmiany formy opodatkowania za 2022 wybierając skalę podatkową. Z dniem 1 lipca 2022 r. przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą co zostało ujawnione w CEIDG.

Przedsiębiorca nie był pewien, czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, sprzedaż fryzy, kantówki i drewna kominkowego, towarów handlowych zamówionych i wytworzonych przed datą zawieszenia działalności będzie obligowała go do obliczenia a następnie opłacenia składki zdrowotnej oraz składki na ubezpieczenia społeczne (od podstawy 60% przeciętnego wynagrodzenia). W jego ocenie - nie.

Jak wskazał przedsiębiorca, podatnik w okresie zawieszenia działalności gospodarczej może zbywać środki trwałe i wyposażenie, dokonywać wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów, przyjmować należności oraz regulować zobowiązania które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Sprzedaż fryzy, kantówki i drewna kominkowego (towarów handlowych zamówionych i wytworzonych przed datą zawieszenia działalności) w okresie jej zawieszenia nie jest osiąganiem bieżących przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lecz wywiązywaniem się z wcześniejszych (sprzed daty zawieszenia działalności) zobowiązań i świadczeń na rzecz kontrahentów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji wskazał:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w której w art. 6 ust. 1 prawodawca zawarł wyczerpujący i zamknięty katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jednocześnie, z treści art. 11 i art. 12 tejże ustawy wynika, że ubezpiecze...