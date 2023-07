Sprzedaż samochodu wycofanego wcześniej z firmy bez VAT

We wniosku o interpretację przedsiębiorczyni wyjaśniła, że prowadzi na terenie Polski jednoosobową działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z mężem, prywatnie nabyli na zasadach majątkowej wspólności małżeńskiej samochód osobowy. Jako właściciel pojazdu wpisany jest jej mąż. W momencie nabycia pojazdu małżonkom nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego pojazdu. Po rozpoczęciu prowadzenia działalności, przedmiotowy pojazd został wprowadzony do firmy. Pojazd był użytkowany w sposób mieszany, tj. do celów prywatnych jak i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wobec czego podatniczka dokonywała odliczenia jedynie połowy podatku od towarów i usług związanego z bieżącym użytkowaniem pojazdu, m. in. w zakresie zakupu paliwa. Obecnie planuje wycofanie samochodu z ewidencji środków trwałych oraz sporządzenie protokołu wycofania samochodu na cele prywatne co jest równoznaczne z zaprzestaniem wykorzystywania pojazdu w ramach prowadzonej działalności gospodarczą oraz późniejszą sprzedaż samochodu.

W związku z powyższym przedsiębiorczyni zapytała, czy sprzedaż wycofanego wcześniej z prowadzonej działalności gospodarczej samochodu będzie opodatkowana podatkiem VAT.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotne do określenia, czy w odniesieniu do ko...