Sprzedaż samochodu poleasingowego a limit zwolnienia podmiotowego VAT

Skoro sprzedaż samochodu osobowego, wykupionego uprzednio do majątku prywatnego, zostanie dokonana poza prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, to podatnik nie powinien wykazywać przychodu związanego z tą transakcją w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem sprzedaż ta nie spowoduje utraty zwolnienia podmiotowego, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że w lipcu 2020 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG. Od początku prowadzenia działalności gospodarczej do dnia dzisiejszego korzysta z podmiotowego zwolnienia VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Samochód osobowy był wykorzystywany w prowadzonej działalności do lipca 2023 r. Raty leasingowe za ww. samochód były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez działalności gospodarczej, bez odliczania podatku VAT z faktur zakupowych leasingu operacyjnego ze względu na korzystanie z podmiotowego zwolnienia z VAT. Wysokość faktur była zaliczana w kwocie brutto do kosztów uzyskania przychodów. W lipcu 2023 r. samochód został wykupiony z leasingu do majątku prywatnego, bez wprowadzania go do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej. Wykupiony samochód został przeznaczony na cele prywatne do odsprzedaży.

W związku z powyższym podatniczka zapytała, czy w związku ze sprzedażą wykupionego z leasingu samochodu osobowego, do majątku prywatnego, którą zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uznaje się za przychód z działalności gospodarczej, to w przypadku przekroczenia tą transakcją limitu ze sprzedaży w wysokości 200 000 zł, będzie mieć w dalszym ciągu prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał:

Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wó...