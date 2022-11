Sprzedaż samochodu a nieopłacona rata OC

Od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez zbywcę zakładu ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu, zbywca pojazdu mechanicznego wraz z nabywcą ponoszą tzw. solidarną odpowiedzialność, która jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. W sytuacji, w której nie została opłacona część składki (rata), zakład ubezpieczeń może więc zwrócić się z wezwaniem do zapłaty zarówno do zbywcy, jak i nabywcy pojazdu, przy czym począwszy od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu za zapłatę należnej składki jest odpowiedzialny już wyłącznie nabywca.

Interpelacja nr 37042 do ministra finansów w sprawie informowania o płatności ratalnej ubezpieczenia OC

Szanowna Pani Minister,

każdy właściciel pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce, który chce wprowadzić pojazd do ruchu, musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC, co reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku sprzedaży pojazdu, poprzedni posiadacz jest zobowiązany do przekazania nowemu właścicielowi potwierdzenia zawarcia umowy obowiązkowej polisy OC. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość uregulowania płatności za ubezpieczenie OC nie tylko w formie jednorazowej składki, ale także poprzez płatność ratalną, nawet na 12 rat. Ponieważ obowiązkiem sprzedającego jest przekazanie nabywcy pojazdu aktualnego ubezpieczenia OC zdarza się, że nabywca nie jest informowany o fakcie płatności ratalnej przez poprzedniego właściciela. W takim przypadku, firma ubezpieczeniowa kieruje wezwanie do zapłaty pozostałych rat już do nowego właściciela pojazdu.

W związku z powyższym, zwracam się z pytaniem, czy jest planowane wprowadzenie zapisów prawnych, które będą nakładały obowiązek uregulowania płatności pozostałych rat OC przez sprzedającego pojazd w przypadku, gdy nie poinformuje on nabywcy, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej było zawierane w formie ratalnej, a nie jednorazowej składki – adnotacja taka mogłaby się znaleźć na umowie sprzedaży pojazdu?

Poseł Artur Szałabawka

3 listopada 2022 r.

Odpowiedź na interpelacja nr 37042 w sprawie informowania o płatności ratalnej ubezpieczenia OC

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 37042 Pana Posła Artura Szałabawki w sprawie „informowania o płatności ratalnej ubezpieczenia OC”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Odnosząc się do ewentualnych zmian systemowych dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy poja...