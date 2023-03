Sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłu w dół

W lutym 2023 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była niższa o 5 proc. rok do roku, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 3,6 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W tym samym okresie czasu zanotowano też spadek produkcji sprzedanej przemysłu, która okazała się niższa o 1,2 proc. rok do roku. W przypadku sprzedaży największy spadek widoczny jest w sektorze paliwowym, podczas gdy w przemyśle wyraźne spadki dotyczą przede wszystkim branż energochłonnych.