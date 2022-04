Spółki jawne oraz ich wspólnicy a CIT-15J - MF wyjaśnia

Czy informacja CIT-15J może zostać skutecznie złożona za pomocą platformy ePUAP bądź e-Urząd Skarbowy? Czy złożenie przez wspólnika spółki jawnej samych załączników CIT/JW bez głównego druku CIT-15J stanowi wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez art. 1u ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy istnieje możliwość złożenia informacji CIT-15J przez pełnomocnika? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Finansów.

Interpelacja nr 31371 do ministra finansów w sprawie obowiązków spółek jawnych oraz ich wspólników

Szanowny Panie Ministrze,

pomimo faktu, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie których spółki jawne w pewnych okolicznościach mogą uzyskać status podatnika podatku dochodowego, obowiązują od ponad roku, nadal pojawiają się wątpliwości interpretacyjne. Wiele niejasności jest związanych z obowiązkami informacyjnymi spółek jawnych oraz ich wspólników.

Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania:

Czy informacja CIT-15J może zostać skutecznie złożona za pomocą platformy ePUAP bądź e-Urząd Skarbowy? Czy złożenie przez wspólnika spółki jawnej samych załączników CIT/JW bez głównego druku CIT-15J stanowi wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez art. 1u ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy istnieje możliwość złożenia informacji CIT-15J przez pełnomocnika? W razie twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 3 czy dla upoważnienia do złożenia wyżej wskazanej informacji właściwe jest pełnomocnictwo szczególne (druk PPS-1), czy też pełnomocnictwo do składania deklaracji (UPL-1 lub UPL-1P)?

Poseł Grzegorz Gaża

10 lutego 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 31371 w sprawie obowiązków spółek jawnych oraz ich wspólników

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji nr 31371 z dnia 16 lutego 2022 r., wniesionej przez posła Grzegorza Gażę, uprzejmie przedstawiam, co następuje:

Interpelacja dotyczy trybu składania - przez spółki jawne - formularza CIT-15J wraz załącznikiem CIT/JW.

Powyższy formularz składany jest na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1a) oraz ust. 4 i 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”). W świetle wskazanych przepisów, co do zasady, spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są traktowane jako podatnicy na gruncie ustawy o CIT, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży informacji określonej w art. 1 ust. 3 pkt 1a) ustawy o CIT, wskazującej dane podmiotów posiadających prawa do udziału w zysku tej spółki, według ustalonego wzoru. Formularz CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW składa się zgodnie z ustalonym wzorem publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Poniżej odnoszę się do poszczególnych pytań uwzględnionych w interpelacji.

1. Czy informacja CIT-15J może zostać skutecznie złożona za pomocą platformy ePUAP bądź e-Urząd Skarbowy?

Z uwagi na brak regulacji szczególnych w ustawie o CIT, informacja wskazana w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT może zostać złożona - zgodnie z ogólnymi zasadami - w formie papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku składania ww. informacji w formie pap...