Split payment a odliczenie VAT z faktury w walucie obcej

Dokonanie zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności - jeśli przepisy tego wymagają - w taki sposób, że kwota netto jest wpłacana zwykłym przelewem w euro na konto nabywcy ujęte w wykazie KAS, a VAT wykazany na fakturze zostaje zapłacony w złotówkach drugim przelewem na rachunek rozliczeniowy VAT dostawcy ujęty w wykazie KAS nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturze za towary z załącznika nr 15 do ustawy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że produkuje i sprzedaje pomoce dydaktyczne, m.in. tablice szkolne. Jest czynnym podatnikiem VAT, wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane. Do produkcji zakupuje surowce od dostawców zagranicznych i krajowych. Od niektórych dostawców krajowych otrzymuje faktury w walucie euro (zgodnie z umową). Na tych fakturach kwota netto i kwota VAT są wykazane w EUR i PLN (przeliczone na PLN zgodnie z zasadami), dodatkowo faktury takie bywają objęte mechanizmem podzielonej płatności w zależności od kwoty faktury i rodzaju nabywanych towarów czy usług. W takim przypadku, przedsiębiorca dokonuje zapłaty za taką fakturę w ten sposób, że płatność kwoty netto zlecana jest w walucie obcej czyli w euro (zgodnie z umową). Jest to zwykły przelew z firmowego rachunku walutowego przedsiębiorcy na rachunek walutowy kontrahenta ujawniony na tzw. białej liście podatników prowadzonej przez KAS. Podatek VAT natomiast zostaje zapłacony w PLN drugim przelewem. Przedsiębiorca dokonuje go ze swojego firmowego rachunku w PLN na rachunek rozliczeniowy VAT dostawcy - również z listy KAS.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy dokonanie zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności - jeśli przepisy tego wymagają - w taki sposób, że kwota netto jest wpłacana zwykłym przelewem w euro na konto nabywcy ujawnione w wykazie KAS, a VAT wykazany na fakturze zostaje zapłacony w złotówkach drugim przelewem na rachunek rozliczeniowy VAT dostawcy ujawniony w wykazie KAS (gdy dostawcą jest również polski czynny podatnik VAT, a czynności będące przedmiotem transakcji są opodatkowane na terytorium RP) uprawnia go do odliczenia VAT z tak opłaconej faktury. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 us...