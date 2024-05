Spłata kredytu przez pozostałych kredytobiorców to nie darowizna

Podatnik dodał, że jego rodzice (spłacając zaciągnięty wspólnie z nim kredyt) wywiązują się z własnego zobowiązania wobec banku i nie zwalniają go z długu wobec banku. Między podatnikiem a jego rodzicami nie doszło do zawarcia umowy z tego tytułu.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, tytułem m.in. darowizny.

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1983 r. - Kodeks cywilny, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie to ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Treść tego świadczenia określa umowa darowizny.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podat...