Spadek opodatkowania pracy w Polsce. Nowy raport OECD

W 2022 r. klin podatkowy dla przeciętnego pracownika w Polsce wyniósł 33,6 proc. i był niższy niż w 23 krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z nowego raportu OECD pn. „Taxing Wages 2023”, w którym przeanalizowano dane za 2022 r. z 36 krajów należących do tej organizacji. Średnia wysokość klina dla państw OECD wyniosła 34,6 proc. W Polsce suma danin płaconych przez pracownika i pracodawcę spadła względem 2021 r. prawie we wszystkich rodzajach gospodarstw domowych.

Spadek poziomu obciążenia podatkami i składkami wynagrodzeń w Polsce wynika ze zmian wprowadzanych w systemie. Chodzi głów...