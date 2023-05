Skutki w VAT sprzedaży odziedziczonej masy spadkowej

Dokonując sprzedaży nabytego w drodze spadku majątku zmarłego przedsiębiorcy spadkobierca nie będzie uznany za podatnika podatku VAT, a jedynie będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem jako spadkobierca, który nie będzie kontynuujący działalności gospodarczej nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT od sprzedaży towarów nabytych w drodze spadku.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się podatniczka, której ojciec do dnia śmierci, tj. do września 2022 r. prowadził działalność gospodarczą. Spadkobiercami jest podatniczka i jej siostra, co jest potwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia. Urząd Skarbowy przeprowadził postępowanie podatkowe w sprawie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązanie podatkowe zmarłego. Podatniczka zamierza, razem z siostrą, sprzedawać towar pozostały na dzień śmierci ojca, nie prowadząc działalności gospodarczej.

W związku z powyższym podatniczka zapytała, czy zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług określone w decyzji wydanej wobec spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy kończy rozliczenia z tytułu podatku VAT, a przy sprzedaży zapasów pozostałych na dzień śmierci spadkodawcy nie ma obowiązku podatkowego z tytułu podatku VAT.

Podatniczka uważa, że jako spadkobierca nie kontynuujący działalności gospodarczej nie jest podatnikiem podatku VAT i nie ma obowiązku prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. Ewentualny podatek należny nie jest samodzielnie określany przez spadkobiercę, to Naczelnik US orzeka w drodze decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców. Podatek VAT określony przez Naczelnika US podatniczka zapłaciła. Zatem, rozliczenia z tytułu podatku VAT na tym się kończą.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził:

Podatniczka jako spadkobierca nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury przewidzianego w art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług i opodatkowania podatkiem VAT towarów objętych tym spisem. Jednocześnie podatniczka zapłaciła podatek VAT jako spadkobierca, wynikający z wydanej przez Naczelnika US decyzji. Tym samym, rozliczenia podatku VAT ciążące na pod...