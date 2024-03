Skutki w VAT otrzymania w darowiźnie przedsiębiorstwa

W przypadku gdy przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo to czynność ta będzie wyłączona ze stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Ponadto, jeżeli obdarowany będzie kontynuował identyczną działalność gospodarczą nie zmieniając przeznaczenia towarów i usług, to w takiej sytuacji nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.