Skutki podatkowe wykorzystywania mieszkania do prowadzenia działalności

Podatek od nieruchomości

Jeżeli zdecydujesz się przeznaczyć określoną powierzchnię mieszkania do celów prowadzonej działalności gospodarczej, to z tego powodu może wzrosnąć podatek od nieruchomości.

Przeczytaj, jaki adres zgłosić do rejestru przedsiębiorców.

Jeżeli fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie wpłynie w znaczący sposób na warunki korzystania z lokalu mieszkalnego, to możesz rozpocząć wykorzystywanie go do prowadzenia działalności gospodarczej bez dodatkowych formalności.

Przykład

Pan Piotr jest informatykiem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pokój, w którym wykonuje swoją działalność, jest sypialnią i garderobą. Stoi tam też biurko z komputerem do pracy. W takiej sytuacji pan Piotr może rozpocząć prowadzenie działalności w lokalu mieszkalnym bez dodatkowych formalności.

Jeśli profil prowadzonej działalności gospodarczej wymaga zmiany warunków korzystania z części lokalu mieszkalnego (na przykład zaadaptowanie jednego pokoju na gabinet dentystyczny lub salon fryzjerski), konieczne może się okazać zgłoszenie tego faktu do właściwego organu administracji publicznej.

Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest:

podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń

podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przeczytaj, kiedy prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia.

Ważne! Kryterium decydującym o zastosowaniu wyższej stawki podatku od nieruchomości w przypadku zajęcia lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej nie jest kwalifikacja obiektu dokonana w ewidencji gruntów i budynków, lecz jego rzeczywista funkcja.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały Rada Gminy, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części:

mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Przykład

Pan Piotr jest informatykiem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pokój, w którym wykonuje swoją działalność, jest sypialnią i garderobą. Stoi tam też biurko z komputerem do pracy. W takiej sytuacji pan Piotr nie zapłaci wyższej stawki podatku od nieruchomości.

Do zwiększenia kwoty podatku od nieruchomo...