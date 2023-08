Skutki podatkowe wniesienia składników majątkowych do fundacji rodzinnej

Podatnik jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jest udziałowcem i akcjonariuszem w spółkach kapitałowych będących polskimi rezydentami podatkowymi podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie planuje utworzenie fundacji rodzinnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Fundacja”). W celu pokrycia funduszu założycielskiego Fundacji, podatnik wniesie do Fundacji posiadane składniki majątkowe, w szczególności posiadane akcje w spółkach akcyjnych, papiery wartościowe, nieruchomości. W efekcie Fundacja stanie się m.in. udziałowcem, akcjonariuszem spółek akcyjnych. Podatnik zaś stanie się fundatorem oraz beneficjentem Fundacji. Fundacja może zostać zobowiązana do dokonywania okresowych wypłat na rzecz beneficjentów. Jako fundator Fundacji oraz beneficjent, wnosząc do niej akcje, udziały, papiery wartościowe, nieruchomości podatnik nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, certyfikatów lub innych instrumentów prawnych, które dawałyby mu tytuł prawny do wniesionego do Fundacji majątku w postaci ww. składników majątkowych lub do otrzymania od Fundacji innego rodzaju świadczeń z tego tytułu.

Odpowiedź:

Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. art. 5a pkt 50, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o fundacji rodzinnej - oznacza to fundację rodzinną oraz fundację rodzinną w organizacji, o których mowa w ustawie o fundacji rodzinnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.

Po myśli art. 2 ust. 2 ww. ustawy, przez świadczenie rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.

Art. 17 ustawy o fundacji rodzinnej stanowi, że fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

Zgodnie z art. 20 ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego ani w całości, ani w części, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zatem należy wskazać, że istota fundacji polega na tym, że w zamian za wniesiony do fundacji majątek fundator nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu.

W związku z powyższym, wniesienie przez podatnika udziałów, akcji do Fundacji nie będzie miało charakteru odpłatnego zbycia udziałów, akcji, opodatkowanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ww. wniesienie składników majątkowych nie będzie także spełniało dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przepis ten dotyczy opodatkowania wartości wkładu w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego. Fundacja nie ma charakteru ...