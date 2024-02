Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży służbowej członka zarządu

Skoro członek zarządu jest powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie samego powołania uchwałą wspólników spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a tym samym zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki, przyznany takiej osobie nie będzie podlegał obowiązkowi uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast zwrot ten będzie stanowił podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

We wniosku o interpretację spółka z o.o. wyjaśniła, że członek zarządu pełni funkcję na podstawie powołania. Z tego tytułu pobiera wynagrodzenie ustanowione uchwałą wspólników. Poza wynagrodzeniem, również na mocy uchwały otrzymuje zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki, w wysokości określonej dla pracowników jednostek sfery budżetowej. W związku z tym spółka zapytała, czy członek zarządu powinien być obciążony z tytułu otrzymania zwrotu kosztów podróży składką zdrowotną oraz składką społeczną.

Spółka dodała, że należności jakie członek zarządu otrzymuje w związku z odbyciem podróży służbowej, stanowią dla niego przychody zaliczane do źródeł jakim jest stosunek pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Przychód ten jednak może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PIT. Zwolnienie wynikające z tego przepisu ma zastosowanie do diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w przepisach właściwych dla należności za takie podróże pracowników tzw. budżetówki.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę.

Dyspozycja treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zgodnie z art. 201 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązania stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej. O powyższym decydują strony umowy, poprzez złożenie oświadczeń woli o stosownej treści.

