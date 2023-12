Składki ZUS: Zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób na umowie cywilnoprawnej

Zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnegozleceniobiorcy należy do Ciebie jako płatnika składek – zleceniodawcy. Dokonaj zgłoszenia zleceniobiorcy: na druku ZUS ZUA - do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego,rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego lub na druku ZUS ZZA - tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,

w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń/ubezpieczenia,

z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się cyframi 04.

Zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń

Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego jest dobrowolne. Następuje w terminie wybranym przez zleceniobiorcę. Nie wcześniej niż od daty złożenia wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem. Jeśli w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia - zgłosisz zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zleceniobiorca będzie objęty ubezpieczeniem chorobowym od daty wskazanej w tym zgłoszeniu.

Jeśli ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla zleceniobiorcy są dobrowolne (posiada inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), a ubezpieczony chce przystąpić do tych ubezpieczeń, zgłoś go do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na druku ZUS ZUA. Jeśli zleceniobiorca nie złoży wniosku o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami zgłoś go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Jeśli zleceniobiorcy wygaśnie tytuł do ubezpieczeń wyrejestruj go:

w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu,

na druku ZUS ZWUA, podaj jako datę wyrejestrowania datę, od której zleceniobiorca nie podlega już ubezpieczeniom.

Wyrejestruj i ponownie zgłoś do ubezpieczeń osobę, w stosunku do której nastąpiła zmiana danych, wykazanych w zgłoszeniu. Dane te mogą dotyczyć tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania. Zawiadom ZUS o zmianie danych, wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń zleceniobiorcy, w terminie 7 dni od: