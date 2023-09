Składki ZUS: Wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy gdy już nie był studentem

Pracodawca ustala podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego pracy. W podstawie tej uwzględnia wszystkie dokonane lub postawione do dyspozycji w danym miesiącu wypłaty, stanowiące podstawę wymiaru składek. Warunkiem uwzględnienia wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek jest jego faktyczna wypłata bądź postawienie do dyspozycji pracownika (tu: zleceniobiorcy).

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który zawarły umowę zlecenia ze studentem na okres od czerwca do grudnia 2023 r. Zleceniobiorca podpisując umowę zlecenia ze zleceniodawcą oświadczył, iż posiadał status studenta do 10 lipca 2023 r. Od 11 lipca 2023 r. zleceniobiorca został zgłoszony przez zleceniodawcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnikiem składek był zleceniodawca. Zleceniobiorca otrzymał 14 lipca 2023 r. wynagrodzenie za czerwiec 2023 r. Wypłata wynagrodzenia, zgodnie z zawartą umową zlecenia, odbywała się bowiem z miesięcznym przesunięciem.

Zdaniem płatnika podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne w lipcu 2023 r. stanowi kwota przychodu otrzymana przez zleceniobiorcę w dniu 14 lipca 2023 r. Wynagrodzenie należało się wprawdzie za pracę wykonaną w czerwcu 2023 r., kiedy zleceniobiorca posiadał jeszcze status studenta, ale wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcy nastąpiła w dniu 14 lipca 2023 r. Zleceniodawca naliczył i odprowadził składki od wynagrodzenia zgodnie ze schematem podlegania do ubezpieczeń na dzień wypłaty tj. 14 lipca 2023 r. Stanowisko płatnika jest odzwierciedleniem metody kasowej. Metoda kasowa wiąże uzyskanie przychodu z faktycznym wejściem w posiadanie określonych walorów pieniężnych lub możliwością faktycznego dysponowania nimi.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. W art. 6 ust. 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostały wymienione wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Powyższy katalog jest wyczerpujący i ma charakter zamknięty co oznacza, że do rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonym tym przepisem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy ...