Składki ZUS: Wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki

W sytuacji, gdy spółka nie nawiązuje ze wspólnikiem stosunku obligacyjnego - umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę i mamy do czynienia wyłącznie ze stosunkiem organizacyjnym nie dochodzi do powstania tytułu do ubezpieczeń społecznych - brak jest podstaw prawnych do uznania, że przyznanie w umowie spółki/uchwałą wspólników prawa do wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki będzie stanowić oddzielną podstawę do podlegania ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.