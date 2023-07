Składki ZUS: Wykorzystywanie prywatnego samochodu przy zarządzaniu firmą

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wskazał, że pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania przyznano prawo do korzystania z prywatnego samochodu w jazdach lokalnych z limitem miesięcznym wynoszącym 400 kilometrów. Zwrot kosztów używania pojazdu do celów służbowych zgodnie z umową następuje w formie miesięcznego ryczałtu po złożeniu pisemnego oświadczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Pracownik wykonuje pracę w mieście do 100 tys. mieszkańców.

Przedsiębiorca dodał, że w świetle przepisów podatkowych przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowi "zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu - określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra”.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy w związku z powyższym od kwoty nadwyżki wynikającej z wyliczenia różnicy między: przyznaną pracownikowi stawką kilometrówki a wynikającą z zastosowaniem stawki i limitu wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury (czyli ponad 300 km) należy naliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne, czy też zwolnienie z oskładkowania nie obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług i należy odprowadzić składki od całości przyznanego i wyliczonego ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy.

W ocenie przedsiębiorcy zgodnie z § 5 rozporządzenia składkowego zwolnienie stosuje się również do umów o świadczenie usług, zatem składki na ubezpieczenie społeczne należy odprowadzić od kwoty stanowiącej nadwyżkę limitu określanego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy - dla miasta jest to 300 km i tylko w tym zakresie jest zwolnienie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 13 i § 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn...