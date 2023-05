Składki ZUS: Umowa zlecenia z obcym pracownikiem

Jeżeli umowa zlecenia zawarta jest z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale praca świadczona w ramach umowy cywilnoprawnej jest na rzecz swojego własnego pracodawcy, obowiązek opłacania składek nie powstaje u płatnika, z którym jest zawarta umowa zlecenia, zleceniodawca nie zgłasza takiego zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych, nie jest płatnikiem składek.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że zawarł umowę na świadczenie usługi pełnienia dyżurów ruchowych zapewniających gotowość do usuwania awarii instalacji oraz sieci cieplnych i węzłów cieplnych oraz umowę usuwania awarii sieci cieplnych. Następnie, celem realizacji usług wynikających z ww. umów, zawarł umowy zlecenia z własnymi pracownikami, jak również z osobami będącymi pracownikami podmiotu trzeciego na rzecz którego wykonywane są umowy zlecenia. Przedmiotem tych umów jest: „Pełnienie dyżurów domowych wg. harmonogramów i usuwanie powstałych awarii na sieciach cieplnych”. W związku z tym, że czynności w ramach umów zleceń wykonywane są na rzecz pracodawcy niektórych z ww. osób, na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca dokonał ich zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego z kodem 0110.

W związku z powyższym przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy dokonał prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych jako pracowników osoby, z którymi zawarł umowy zlecenia i czy prawidłowo odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne od ww. umów zleceń.

Zdaniem przedsiębiorcy, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W opinii przedsiębiorcy, w tym przypadku spełniona została definicja pracownika w rozumieniu ustawy. Osoby, z którymi przedsiębiorca zawarł umowy zlecenia są jednocześnie pracownikami, przedmiotem umów zleceń jest pełnienie dyżurów domowych i usuwanie awarii na sieciach cieplnych, a więc są to usługi, których beneficjentem jest pracodawca tych osób. Usługi te (dyżurów domowych) nie są wykonywane w ramach stosunku pracy. Na tej podstawie przedsiębiorca uważa, że dokonał prawidłowego zgłoszenia tych osób do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego z kodem 0110.

Podstawą...