Składki ZUS. Ulga na start przy umowie współpracy z byłym pracodawcą

Przesłanką, która decyduje o prawie do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulgi na start”, jest niewykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy. Zatem, współpraca z byłym pracodawcą, jeżeli świadczone usługi nie będą pokrywały się z zakresem zakończonej umowy o pracę, nie powoduje utraty do tej ulgi.

Wniosek o interpretację złożył przedsiębiorca, który od stycznia 2024 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zarejestrowaną w CEIDG, pod rodzajem działalności PKD: 45.20.2 „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”. Został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego pod kodem 05 40 00 tzw. „ulga na start”. W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca oferuje swoim klientom wyłącznie wykonanie i sprzedaż następujących usług: usuwanie wgnieceń mechanicznych w pojazdach silnikowych przy użyciu metody PDR.

Przed założeniem własnej działalności do 31 marca 2023 r. pracował na podstawie umowy o pracę na stanowisku „mechanik samochodowy”. W ramach tego stanowiska przedsiębiorca wykonywał na rzecz byłego już pracodawcy następujące czynności/zadania: utrzymanie porządku w miejscu pracy, przygotowanie części do montażu w samochodzie, serwis układów hamulcowych, drobne naprawy osprzętu silnika, wymiana filtrów i płynów. Nie wykonywał jednak czynności usuwania wgnieceń mechanicznych przy użyciu metody PDR.

Były pracodawca zaoferował przedsiębiorcy zlecenie w ramach współpracy „firma-firmie” (B2B) usług podwykonawczych, tj. wykonanie na rzecz tej firmy usług usuwania wgnieceń w pojazdach. W związku z tym przedsiębiorca we wniosku zapytał, czy będzie mógł dalej korzystać z prawa niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulga na start” w sytuacji podpisania umowy o współpracy z byłym pracodawcą. W ocenie przedsiębiorcy nadal zachowa on prawo do ulgi na start.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalno...