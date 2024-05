Składki ZUS przedsiębiorcy w okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego

Wprawdzie konstrukcja i zasady przyznawania świadczenia rodzicielskiego odwzorowują podstawowe zasady obowiązujące przy urlopach i zasiłkach macierzyńskich, jednak świadczenia te dla celów ubezpieczenia emerytalnego i rentowych nie mogą być traktowane jako równoważne. W konsekwencji, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko w przypadku, gdy spełniają jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo tymi ubezpieczeniami z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

We wniosku o interpretację przedsiębiorczyni wskazała, że rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w maju 2021 r. (05.40.00). W tym samym miesiącu urodziła dziecko, na które pobierała świadczenie rodzicielskie w wysokości zasiłku macierzyńskiego (od maja 2021 do maja 2022 roku).

Przedsiębiorczyni zapytała, czy w ww. okresie przysługiwało jej prawo do zwolnienia z opłacania składek ZUS (05.80.00) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem przedsiębiorczyni w okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego przyznanego przez MOPS nie podlegała z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 4 powołanej ustawy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Natomiast stosownie do art. 9 ust. 1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby, o których mowa m.in. w art. 6 ust. 1 pkt 5, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybran...