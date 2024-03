Składki ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę rodzinną

Osoba z ustalonym prawem do renty rodzinnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jedynie dobrowolnie. Jednak w razie przystąpienia do tych ubezpieczeń obowiązkowe będzie ubezpieczenie wypadkowe. Osoba taka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także opłacał i nadal opłaca składki z tego tytułu.

Ponadto, wnioskodawca wskazał, że ma bezterminowo ustalone prawo do renty rodzinnej. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do renty rodzinnej przysługuje mu na stałe, bez względu na wiek, ponieważ stał się całkowicie niezdolny do pracy w okresie pobierania renty rodzinnej i przed ukończeniem 16 lat, co zostało potwierdzone stosownym orzeczeniem, znajdującym się w aktach ZUS.

Wnioskodawca nie ma i nie miał ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, co oznacza, że nie ma do niego zastosowania przepis art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

We własnym stanowisku w sprawie przedsiębiorca wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy, jako osoba pobierająca rentę rodzinną, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia p...