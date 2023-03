Składki ZUS przedsiębiorców w 2023 r.: Składka wypadkowa bez zmian

W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, jakie obowiązują do 31 marca 2023 r. ...