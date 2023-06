Składki ZUS przedsiębiorców w 2023 r.: Od lipca kolejna podwyżka

W 2023 r. mamy aż dwie podwyżki składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców - w przypadku nowych firm. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie to, zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r., wynosi bowiem w tym roku3490 zł,a od 1 lipca będzie to już3600 zł(w 2022 r. było to 3010 zł). Zmiana kwoty płacy minimalnej w ciągu roku nie wpłynie natomiast na podwyższenie składki zdrowotnej. ...