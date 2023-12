Składki ZUS: Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie interpretacji w którym wskazał, że jego pracownik rozpoczyna terytorialną służbę wojskową na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny. W związku z tym, pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odprawy z tytułu powołania do tej służby w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia.

Zdaniem przedsiębiorcy, odprawa z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie w myśl rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. w § 2 ust. 1 pkt 5, wyłącza się z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej na podstawie art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta jednakże już nie obowiązuje gdyż została uchylona przez ustawę o obronie Ojczyzny. Zatem, nie ma w chwili obecnej podstawy prawnej do zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne odprawy wypłaconej w związku z powołaniem do s...