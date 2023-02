Składki ZUS od świadczenia urlopowego

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że na dzień 1 stycznia 2023 r. osiągnął stan zatrudnienia przekraczający 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Zamierza na podstawie art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS) zrezygnować z tworzenia tego funduszu, poprzez zawarcie w regulaminie wynagradzania postanowienia o nietworzeniu funduszu. Jednocześnie rozważa wprowadzenie do regulaminu wynagradzania postanowienie o wypłacaniu świadczenia urlopowego ustalanego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS. Świadczenie to ma być wypłacane pracownikom korzystającym w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych i będzie stanowiło przychód pracowników ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem przedsiębiorcy rozważane wypłacanie świadczenia urlopowego przyznanego regulaminem wynagradzania podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Z przepisów wynika bowiem, że wyłączenie z obowiązku opłacenia składek dotyczy jedynie świadczenia urlopowego wypłacanego przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ponieważ tylko dla nich ustawa o ZFŚŚ przewiduje możliwość wypłacania świadczenia urlopowego. Dlatego świadczenie urlopowe wypłacane w oparciu o regulamin wynagradzania przez pracodawcę zatrudniającego od 50 pracowników - nie jest świadczeniem urlopowym wypłacanym na podstawie ustawy o ZFŚS i podlega obowiązkowi uwzględnienia w podstawie w odprowadzenia składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe. W wydanej interpretacji ZUS stawiedził:

W myśl art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zw...