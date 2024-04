Składki ZUS od świadczeń dla prezesa zarządu spółki

Skoro zwrot wydatków poniesionych za zarządzającego na szkolenie w postaci kursów językowych, seminariów, szkoleń czy warsztatów związanych z przedmiotem działalności spółki nie generuje po stronie osoby zarządzającej przychodu do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota refundacji przez płatnika takiego szkolenia nie powinna zostać ujmowana w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zawarła z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania. Zgodnie z umową zarządzający został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Umowa o zarządzanie zawiera zapis, że ze względu na przedmiot działalności spółki, realizowane przez nią cele i zadania, jak też ze względu na obowiązki zarządzającego wynikające z umowy, w tym obowiązek działania z najwyższą starannością i profesjonalizmem, zarządzający zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności spółki i o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą. Dodatkowo umowa zawiera postanowienie wskazujące, że spółka będzie ponosić lub refinansować koszty indywidualnego szkolenia zarządzającego związanego z przedmiotem umowy i obowiązkami umownymi zarządzającego do określonej wysokości w roku kalendarzowym obowiązywania umowy, o ile rada nadzorcza wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia. Zarządzający uzyskał zgodę rady nadzorczej na pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie języka angielskiego. Zwrot wydatków poniesionych przez spółkę na szkolenie językowe zarządzającego, realizowane w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków nie stanowi przychodu osoby zarządzającej w rozumieniu przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem spółki, skoro zwrot wydatków poniesionych za zarządzającego na szkolenie w postaci kursów językowych, seminariów, szkoleń czy warsztatów związanych z przedmiotem działalności spółki nie generuje po stronie osoby zarządzającej przychodu do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT, a wydatki ponoszone są w interesie płatnika - tym samym nie ma przysporzenia majątkowego po stronie zarządzającego w postaci przychodu o jakim stanowi art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i kwota refundacji przez spółkę takiego szkolenia nie powinna zostać ujmowana w podstawie wymiaru składek ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme...