Składki ZUS: Noclegi dla zleceniobiorców

Spółka we wniosku o interpretację wyjaśniła, że jest agencją pracy tymczasowej świadczącej usługi w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz kierowania ich do świadczenia pracy tymczasowej na rzecz kontrahentów spółki (pracodawców użytkowników). Pracodawcy użytkownicy, do których spółka kieruje zleceniobiorców prowadzi działalność na terenie całej Polski, w różnych lokalizacjach. W związku z powyższym, spółka organizuje i udostępnia zleceniobiorcom na okres świadczenia przez nich pracy tymczasowej miejsca noclegowe w lokalach mieszkalnych po cenach niższych niż detaliczne. Spółka zamierza wprowadzić możliwość zakupu miejsca noclegowego przez zleceniobiorców po cenie niższej niż detaliczna do regulaminu wynagradzania. Koszty noclegu będą wówczas częściowo finansowane przez spółkę i częściowo potrącane z wynagrodzenia wypłacanego na rzecz zleceniobiorcy. W konsekwencji różnica pomiędzy ceną detaliczną a kwotą uiszczoną przez zleceniobiorcę za miejsce noclegowe zostanie sfinansowana przez spółkę. Możliwość skorzystania z zakupu miejsc noclegowych po niższej cenie będzie przysługiwała tylko tym zleceniobiorcom, którzy będą świadczyć pracę tymczasową dla wskazanych przez spółkę pracodawców użytkowników.

Spółka zaznaczyła, iż powyższe świadczenia dla zleceniobiorców (w wysokości odpowiadającej części składki finansowanej przez spółkę) będą wykazywane jako przychód zleceniobiorców, którzy skorzystają z możliwości zakupu noclegu, a spółka jako płatnik będzie odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

Spółka chciała wiedzieć, czy będzie miała obowiązek uwzględniać w podstawie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne wartość korzyści uzyskiwanej przez zleceniobiorcę, który zdecyduje się zakupić miejsce noclegowe na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, tj. po cenie niższej niż detaliczna. Jej zdaniem - nie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stosownie do art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust....