Składki ZUS kierowców w transporcie międzynarodowym

Spółka we wniosku o interpretację wskazała że zajmuje się świadczeniem usług transportu samochodowego, w tym międzynarodowych przewozów drogowych. Przy wykonywaniu takich usług korzysta z pracy kierowców, pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług kierowcy, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Stron nie łączy stosunek pracy. Kierowcy nie prowadzą działalności gospodarczej, a przychody osiągane z tytułu umowy kwalifikują do źródła przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Kierowcy wykonują swoją pracę (świadczą swoje usługi) na terenie i poza granicami Polski. Spółka pełni funkcję płatnika składek ZUS w zakresie wynagrodzenia wypłacanego takim kierowcom.

Spółka dodała, że do pracy kierowców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (dalej: „u.c.p.k.”). Z dniem 19 sierpnia 2023 r. weszła w życie zmiana przepisów tej ustawy (dalej: „nowelizacja”). Dodano rozdział 3b, „Zasady wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe”, a w nim art. 26g dotyczący ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych. Stanowi on, że w przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne nie wchodzą:

kwoty stanowiącej równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, należności stanowiących zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę określonych kosztów wymienionych w art. 26g pkt 2 lit. a-d tej ustawy.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy w przypadku kierowców świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej do ustalania podstawy wymiaru składek może mieć zastosowanie art. 26g u.c.p.k., a zatem czy w przypadku takich kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie spółka (jako płatnik) może obniżyć podstawę wymiaru składek w sposób określony w art. 26g pkt 1 i 2 u.c.p.k. Jej zdaniem - tak.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych o...