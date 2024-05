Składki ZUS członka zarządu na umowie o pracę

Spółka z o.o. w treści wniosku o interpretację wskazała, że z prezesem zarządu, który jest jednocześnie wspólnikiem spółki, podpisano umowę o pracę. Zgłoszono prezesa zarządu do składek ZUS z kodem 01 10 XX.

Zdaniem spółki, jeżeli odpłatne pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki z o.o. odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie aktu powołania, konieczne jest zgłoszenie go do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przy wykorzystaniu formularza ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 22 50 XX. Nie ma natomiast takiej potrzeby, jeżeli pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki z o.o. należy do obowiązków pracowniczych, wykonywanych na podstawie umowy o pracę. W takim bowiem przypadku prezes zarządu spółki z o.o. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na zasadach określonych dla pracowników i wystarczającym jest zgłoszenie go do tego ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX. Ponadto między spółką z o.o. a członkiem zarządu może, co do zasady, zostać zawarta umowę o pracę. W jej ramach członek zarządu jako pracownik wykonuje czynności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem spółki oraz inne obowiązki niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem spraw i reprezentacją spółki.

Uzupełniając wniosek spółka dodała, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę prezesa zarządu, który jednocześnie jest wspólnikiem spółki z o.o. i jest wspólnikiem mniejszościowym i posiada 5% udziałów w spółce z o.o. W jej ramach członek zarządu wykonuje czynności z zakresu zarządzan...