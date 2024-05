Składki ZUS: Aplikacja mobilna dla pracownikom w ramach ZFŚS

Jak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej, świadczenie w postaci dostępu do dodatkowej funkcjonalności w aplikacji mobilnej, tj. dostępu do aplikacji jako usługi świadczonej na rzecz działalności oświatowej, udostępnionej pracownikom w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

We wniosku o interpretację pracodawca wyjaśnił, że zamierza utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w celu zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników. Warunki oraz tryb przyznawania świadczeń z Funduszu będzie określać regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ustalony w uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników (z uwagi na fakt, iż u przedsiębiorcy nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa).

Przedsiębiorca rozważa udostępnienie pracownikom aplikacji mobilnej, której podstawową funkcjonalnością będzie możliwość składania przez pracowników wniosków o wypłatę zaliczki na poczet należnego wynagrodzenia. Aplikacja będzie oferować także dodatkową funkcjonalność, która umożliwia użytkownikowi dostęp do kursów online oraz materiałów dydaktycznych (w tym książek i czasopism specjalistycznych w wersji elektronicznej), służących samokształceniu, pozwalających na uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu finansów osobistych, optymalizacji zarządzania budżetem domowym i sposobów oszczędzania, a także korzystanie z narzędzia w postaci trenera finansowego. Możliwe, że w przyszłości zawartość zostanie rozszerzona o bazę materiałów dydaktycznych w postaci programów oraz filmów edukacyjnych i dokumentalnych dotyczących tej tematyki, a także o materiały dydaktyczne z zakresu prawa. Nie jest to wiedza, która łączy się bezpośrednio z pracą wykonywaną przez pracowników na rzecz przedsiębiorcy. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności aplikacji będzie zależeć od decyzji danego pracownika. Każda z funkcjonalności aplikacji udostępniana będzie pracownikowi odrębnie i za odrębną opłatą za dostęp do danej funkcjonalności.

Przedsiębiorca zamierza umożliwić osobom uprawnionym do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznanie dofinansowania opłaty za dostęp do funkcjonalności. Warunki i tryb przyznawania świadczenia określałby regulamin funduszu. Przyznanie świadczenia byłoby uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej w ten sposób, iż osoby znajdujące się w najgorszej sytuacji socjalnej otrzymałyby świadczenie z funduszu w postaci sfinansowania całości ceny zakupu dostępu do funkcjonalności, zaś osoby znajdujące się w lepszej sytuacji socjalnej otrzymałyby świadczenie z funduszu w postaci częściowego dofinansowania do ceny zakupu dostępu do funkcjonalności, przez co pozostała część opłaty za dostęp byłaby finansowana samodzielnie przez te osoby. Przedsiębiorca zaznaczył, iż świadczenie w postaci sfinansowania lub dofinansowania opłaty za dostęp do funkcjonalności będzie stanowić działalność socjalną w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: uzfós), a mianowicie usługę świadczoną na rzecz działalności oświatowej. Dodał także, że wartość przyznanego świadczenia będzie stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy wartość świadczenia przyznawanego pracownikom polegającego na sfinansowaniu ze środków funduszu (w całości lub w części) opłaty za dostęp do funkcjonalności, stanowi przychód, który nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Jego zdaniem - nie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek...