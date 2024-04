Składki zdrowotne przedsiębiorców do zmiany. MZ przedstawia szczegóły

Jak wynika ze szczegółowych informacji, które resort zdrowia przekazał rzecznikowi praw obywatelskich, zmiany dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców powinny zacząć obowiązywać z początkiem 2025 r. Aktualnie trwają jeszcze prace nad projektem nowelizacji.

Ogólne założenia przewidują wprowadzenie ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W praktyce ma to być co do zasady 9 proc. od 75 proc. minimalnej płacy (ok. 310 zł miesięcznie). Szacuje się, że na zmianach w mniejszym lub większym stopniu skorzystałoby łącznie ok. 93 proc. przedsiębiorców. Pakiet zmian ma objąć także wyłączenie przych...